台中市明道中學技術高中部資電群學生湯鈞皓、湯允睿近日赴美參加2024 Robofest世界機器人大賽，獲「水瓶相撲重量級組」時間賽世界第2名佳績；兄弟倆表示，兩人從小對機器人深感興趣，此次雖是二度參賽但首次挑戰重量級組，需要活用所學靈機應變才完成，很開心獲獎。

美國勞倫斯理工大學舉辦的「2024 Robofest世界機器人大賽」11日落幕，台灣抱回9座獎項，包括4項第一、2項第二、1項第三、1項第六與最佳人氣獎。其中湯鈞皓、湯允睿兄弟檔以台灣區不限制組第1名佳績前往挑戰，在「水瓶相撲重量級組」時間賽取得世界第2名佳績。

兄弟倆表示，他們小時候玩樂高對機器人產生興趣，後來到機器人相關的機構上課，持續學習，此次已是第2次參加Robofest世界機器人大賽，不過卻是首次挑戰難度高、靈活度高的重量級組；水瓶相撲比項目一般相撲多1個水瓶，場地也更大，競賽時能有更多種策略，製作機器人時經過多次修改後才從無到有變成最後的樣子，競賽過程也需靈機應變，活用程式與機器人機構設計，才能完成主辦方的未知任務挑戰。

湯鈞皓更透露，兄弟倆從小參加過不少機器人競賽，所以在心理壓力上都調適得不錯，他們在比賽開始前就看到部分組別已在場地上練習，很多組都看起來很強，這次取得第2名有點出乎意料，也非常開心。他並說，每次參賽都是很有趣的經驗，也推薦喜歡機器人的同儕一起參加。

明道中學技高部主任陳士虹表示，學校鼓勵同學們發揮自己的長才，參加競賽活動不僅可展現自我並提升技術能力，同時也訓練團隊合作，參與國際賽事更能拓展視野。恭喜兩位同學為自己，也為台灣爭光。