韓國男團BIGBANG前成員勝利因性交易、性暴力和賭博洗錢等9罪，2021年5月入獄服刑，去（2023）年2月出獄，這1年多時間他經常到各國旅遊，生活看起來愜意又充實。不過勝利疑似在韓國混不下去，傳出他準備定居香港，還打算重操舊業開夜店，掀起熱議。

綜合港媒報導，近期有香港網友爆料，4月在香港音樂節「Creamfields HK」見到勝利，發現他和不少酒商老闆應酬，推敲他準備重操舊業，在香港開夜店，讓原PO忍不住批，「能不能別來香港謀生？」還有一說勝利已經在香港買下豪宅。另外還有性感女神貝依霖分享與勝利的合照，也不禁勸戒各位女士，「好好保護自己」。

勝利去（2023）年出獄後，近期被發現常常出沒香港，與當地不少酒商應酬，還有和香港性感女星貝依霖拍照。（圖／摘自韓網、摘自貝依霖Instagram）

有不少網友得知勝利要將過去的賺錢模式轉移陣地到香港，加上前段時間《BBC》釋出Burning Sun紀錄片，揭露勝利和歌手鄭俊英、FTIsland崔鐘訓等人的私下惡行，紛紛留言痛罵，「滾回自己的國家，別來沾邊啊」、「韓國容不下他改到香港？」、「能不能別讓他來，不要禍害香港」。

勝利昔日是天團BIGBAND成員之一，怎料，2019年爆出醜聞，涉嫌性交易、性暴力、賭博、洗錢、媒介性交易、掏空公司資產、食品違反法、違反國際交易法和教唆毆打等9項罪名，在2021年5月正式入獄服刑，2023年2月出獄。

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