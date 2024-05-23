鑒於警察作息不固定，長期壓力易引發健康問題，台中市警察局霧峰分局長陳祥麟日前特別邀請仁愛長庚合作聯盟醫院2位醫師到分局講授心血管疾病注意事項及防範、骨質疏鬆及關節退化等課程，不少員警大讚獲益匪淺；中市警第五分局日前也邀請中台科大護理學系老師和志工分享心血管及失智等疾病預防保健，照顧志工健康。

霧峰警分局日前邀請仁愛長庚合作聯盟醫院心臟內科主治醫師李明峯、骨科主治醫師劉永川到分局講授心血管疾病注意事項及防範、骨質疏鬆及關節退化等課程，不少員警大讚獲益匪淺。2位醫師表示，警察是人民保母，維護人民生命及財產安全，希望能盡一己棉薄之力，提供專業醫療知識，藉以提醒員警在維護治安的同時，更要注意自己的健康。

中市警第五分局日前也邀請中台科大護理學系老師和志工分享心血管及失智等症預防保健，照顧志工健康。（中警五分局提供／潘虹恩台中傳真）

陳祥麟說表示，警察工作充滿壓力，一向被視為高風險之工作之一，為了關懷同仁身心狀況，有效因應高壓力的工作環境，幫助同仁紓解職場壓力，找到工作的幸福感。同仁有了健康的身體才是執勤的原動力，以守護轄區治安、交通，提供更優質的警政服務。

巧的是，中警五分局注意到警察志工的年紀大多數在50歲以上，易有慢性疾病產生，日前也特邀中台科技大學護理學系教師前來為志工演講心血管疾病，以及失智與傳染病等課程，讓志工了解有關慢性疾病的產生、預防及保健方法。現場講師透過互動式講授課程，針對志工們的疑問立即解答，更為平日在第一線的警察志工們進行失智症衛教及友善應對教戰守則，讓志工紛紛表示「收穫滿載，真是太值得了」。