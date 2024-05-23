行政院長卓榮泰團隊有意於明日赴民眾黨黨團拜會，民眾黨黨團主任陳智菡稍早說，明日院會將繼續表決國會改革法案，委員須固守議場，因此恕難分身接待。

陳智菡表示，國會改革法案為台灣民眾黨立院黨團本會期優先推動之重點，明日院會將繼續表決，本黨委員人數有限、需固守議場、確認法案順利推動，恕難分身接待卓院長，尚請諒察。

陳智菡說，民眾黨秉持理性、務實、科學，民眾優先，為促進行政立法權責分立，更優質效率的民主而努力不懈，待法案審畢，也盼盡速與新執政團隊進行「真誠溝通、理性對話」。