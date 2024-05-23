21日台中捷運發生一起隨機砍人事件，一名20歲洪姓男子持刀就在車廂內砍人，造成27歲的許姓「長髮哥」與17歲的呂姓少年傷重送醫救治；呂姓少年父親於當時事發的第一時間也接獲兒子來電「爸我被砍了」，當時他還以為兒子在校被砍，了解之後才知道兒子是在搭捷運時遭人隨機砍殺，今(23)日呂父也表示，兒子恢復狀況良好，感謝大家對兒子的關心，並透露兒子第一時間為何沒跑的原因。

據悉，呂男遭砍3刀後，第一時間撥電話給父親喊著「爸我被砍了」，也讓呂父錯愕不已「為何在校被砍？」，呂父事後知道原來兒子不是在學校被砍，當時，呂父看見兒子背部筋被砍斷，胸口也砍到骨頭斷，手臂刀傷也很長，還要在加護病房觀察一晚心疼不已，也痛批中捷「太離譜！」，對中捷沒信心。

今(23)日呂父受訪被問到兒子遭洪嫌砍到第一刀時「為何第一時間沒跑？」，據《ETtoday新聞雲》報導，呂父代為轉述，兒子因為遭其他人擋住視線，因此，沒看到殺人犯走來，當看到想逃跑時，便被洪嫌連砍3刀，兒子才趕緊逃跑，呂父也轉述說「兒子被砍3刀往後逃跑後，便看到洪嫌轉去砍其他人，若當時沒跑的話...」。

呂父也表示，兒子被洪嫌砍了3刀，受傷最嚴重的是背部，目前已由金屬固定，恢復狀況也良好，可能是年輕人，還有大家的集氣，恢復快，也謝謝大家對兒子的關心，與謝謝醫療團隊的悉心照顧。

呂父也曾問兒子敢不敢再搭捷運，兒子勇敢地說「不會怕」，且也對可以終身免費搭捷運「感覺不錯」，認為兒子是勇敢的孩子，另外，兒子的學校已經幫忙讓兒子休息養傷；呂父也呼籲，中捷相關單位能提供更多安全措施，讓民眾搭捷運更有信心。