寵物與主人之間的愛，不是輕易可以代替的，沒想到俄羅斯有一隻名為「加里克」的寵物猴，日前發現主人結婚之後就一直鬱鬱寡歡，甚至逃家還借酒澆愁，甚至還弄傷了5個鄰居。

綜合外媒報導，寵物猴「加里克」和主人安娜住在俄羅斯阿穆爾河畔共青城中的一處村莊，約2年前安娜與現任丈夫結婚，在結婚後發現加里克變得越來越暴力。在今年5月17日，安娜的丈夫把籠子打開，讓加里克出來玩，沒想到牠居然「離家出走」，甚至在路邊找了1瓶已打開的威士忌來喝。

加里克在街上亂晃，嚇到鄰居，疑似因此刺激加里克的心情，牠發狂似的咬傷5名住在附近的民眾，其中有人嘴唇被咬破，需要縫合。後來還有人看見加里克在啃咬鄰居種植的鬱金香，甚至還搶奪別人手上的蘋果和餅乾。

事後因為傷者太多，有3名男子見狀，以零食引誘加里克到屋頂，趁加里克從屋頂掉落時，用網子抓到了調皮的猴子加里克。而5名被加里克攻擊受傷的人都得去打狂犬病疫苗，而加里克經檢查後，身體很健康，只是身上有濃濃酒味。

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