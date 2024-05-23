學生從台中高鐵站搭台灣好行公車再接駁校內共享電動機車，約1小時內可抵達上課的教室。（暨大提供／楊靜茹南投傳真）

國立暨南國際大學自籌經費首創台中高鐵直達暨大Free-Pass，暨大生只要刷一卡通學生證從學校搭乘台灣好行公車往返台中高鐵免費，再加碼校內共享電動機車前30分鐘免費，不僅鼓勵學生使用綠色運具，也提升通勤安全，學生直呼「學生證愈來愈超值」！

暨大校長武東星表示，520正式開通台中高鐵直達暨大的免費台灣好行車次，學生只要刷一卡通學生證享免費搭乘，來回一趟可省106元，Free-PASS獲學生一致好評，為了打通校內最後一哩路，加碼校內共享電動機車前30分鐘免費，再省25元，學生從台中高鐵站搭台灣好行公車再接駁校內共享電動機車，約1小時內可抵達上課的教室。

暨大學生會會長王宸浩表示，來到暨大讀書，才知道校園面積近150公頃，相當於台北大安森林公園的6倍大，上課、運動、餐廳飲食等生活空間都非常寬廣，相對在移動上也要花較多時間。

王宸浩說，校園廣大，還好有往返埔里鎮市區的公車環校行駛，還貼心設置共享電動機車提供付費使用，讓同學們在移動上省時又便利，現在Free-PASS讓公車接駁共享電動機車，讓通勤的同學更加便利快速，重點是還省下一個便當或一杯大珍奶的錢，暨大學生證愈來愈超值，要顧好學生證。