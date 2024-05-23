民眾黨八席立委今舉辦「陽光改革反貪腐」記者會，逐一澄清近期民進黨發布的不實訊息，呼籲人民為守護、深化台灣民主，支持國會改革，更喊話賴清德總統應停止民進黨黨公職帶頭造謠之歪風。

民眾黨立委張啟楷表示，他是民進黨過去大力推動國會改革的見證者，這幾天看到民進黨自打嘴巴，推翻自己以前的國會改革，變成反改革者。最近民進黨造謠有三部曲，第一個打架、第二拖延、第三造謠生事。

張啟楷指出：民進黨用盡了一切的方法，暴力插隊、暴力衝撞打警察，攻擊72歲的立法院秘書長周萬來，請問民進黨到底在怕什麼？是不是怕國會改革是一道陽光，可以射進暗黑天日的高端弊案、超思雞蛋的進口黑幕，還有層出不窮的光電黑幕？

張啟楷指出：賴清德總統於4月7日時說要守護言論自由，不會讓假訊息破壞台灣，不讓各種假訊息、仇恨言論造成不必要的恐慌，侵犯民主體制，那我們要問，民進黨這段時間除了打架、拖延，賴清德針對假訊息約束自己的黨內，不要再造謠了嗎？

張啟楷強調，民進黨三位立法委員不斷造謠，像是民進黨立委王定宇在臉書上公開造謠說兩兆的花東三法是坑錢法案，這完全是謠言，該法中提到兩千五百億的特別預算，這是國民黨的主張，但是民眾黨非常重視財政紀律，所以反對兩千五百億的特別預算，所以才拿掉。

張啟楷質問，民進黨哪個眼睛看到這三個法裡面有兩兆的錢坑，兩兆在哪裡是誰講的？你為什麼用兩兆欺騙民眾？此外，他還提到，5月16日朝野學商三黨都講好，也沒有要審花東法案。

民眾黨立委黃國昌說，討論法條不可以去脈絡化討論，台灣的國會這一次只是希望拿回本來殘破不堪、不完備的調查權。最近民進黨找來許多外籍人士質疑在野黨推動的國會改革，黃國昌表示，很想請教這位外國學者，「有沒有拿出你們國家的條文，拿出來比對看看，我們現在的法案跟你們國家的法案，都比你們的侷限很多，根本沒有擴權的問題」。

記者會上，黃國昌將民進黨的林佳龍、尤美女、顧立雄等人的國會改革提案拿出來來想比較，民眾黨與國民黨共推的版本相對穩健，但卻被民進黨詆毀為擴權，他要問：「當初很積極推動法案，如今已榮升行政院副院長鄭麗君在哪裡？

黃國昌表示，我們的版本，非官員以外的人，在國會說謊是罰1至10萬，而林佳龍的版本是要坐牢一年，他並指出現在的行政權罰鍰，例如若拒絕勞檢、拒絕配合調查，勞基法規範更嚴格；又比如屢屢有役男在軍中遭受霸凌或無故死亡，為了避免國防布，難道國會不能調查嗎？

針對民進黨立委蔡易餘提出的各種批評，黃國昌疑惑的問：「你不是律師嗎？難道沒有念過憲法釋字585嗎？他強調：「民進黨在4月15日瘋狂提40次散會動議不就是要阻擋議事嗎？」「柯建銘說這是民主死亡，到底誰才讓民主死亡，我們跟民主進步黨不一樣，民進黨是騙到票了以後，騙票八年變成芭樂黨，都會透過各式各樣的方式，想辦法幫自己開脫。」

針對執政黨各種謠言，民眾黨立委黃珊珊說，民眾黨團有個QR code，把所有的法條比對，謠言澄清，都在這個雲端，歡迎所有的朋友可以上去下載，包括一直說，不知道國會在吵什麼，上面就告訴你，現在的國會在吵什麼！

她強調，隨便成立調查委員會，把人民抓去關是謠言。成立調查委員會，從第四屆到第十屆，總共每一屆，不會超過四次，也就是說一屆四年的立法院，每一年成立一個調查委員會而已，所以不是什麼時候，什麼人都會被立法院，傳過來問話，受到調查的人，非常的有限，也非常的特定。」

黃珊珊強調，網路說國會改革後，台積電的know-how會曝光，這是不可能的。他說：「法條規定很清楚涉及國防外交，或其他營業秘密的事項，甚至個人有隱私外流的問題，都要以秘密會議行之，根本不會有洩密的問題！」

民眾黨立委吳春城說，我們這一次的國會改革訴求的主題，就是陽光改革、反貪腐。他說，我們要把政府一切攤在陽光底下，受人民的檢視、杜絕黑箱的事情一再的發生，過去民進黨有多少的事情都歸於密件，封存二三十年誰都沒辦法誰都對它沒辦法，而且人民、社會、國會有疑慮一樣，可以不甩你國會改革這次民進黨知道自私立場，自圓其說，所以採取的是扣帽子，再把國會的改革，說成是國會的擴權是人大化、是香港化、是中共化。

民眾黨立委吳春城認為，只有反腐敗的政權才是真正的守護臺灣，民進黨才是用假民主來傷害台灣的真民主，現在台灣的政府體制總統已經是有權無責的皇帝制了，五院當中，從行政院、司法院甚至大法官、監察院、考試院，完全在民進黨的掌握之下，現在只剩下立法院，立法院他還想把閹割立法權，民進黨才是集權啊！

吳春城批，是民進黨很羨慕「人大化」，才想把自己做小在立法院變成為立法局、行政院的橡皮圖章！

民眾黨立委林憶君說，民進黨為了阻擋法案，無所不用其極，連花蓮強震是老天有眼，殘忍又傷人的話，讓我們花蓮的鄉親心裡非常的難過，也請民進黨不要再欺負花蓮人、不要再漠視花蓮人的權益。

最後，民眾黨團強調，請執政黨向國人說明過去主張的政策為何轉彎？現今對國會改革的態度為何？民眾黨呼籲，勿再利用「程序不正義」、「黑箱」、「無實質討論」的謠言待風向；如果總是以「綠提改革愛台，我提改革害台」政治操作，終究引來民意的反撲，民進黨帶頭製造的假消息正在扼殺台灣民主，請賴清德總統遏止造謠歪風。