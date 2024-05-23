福原愛自陷入出軌疑雲後，形象一落千丈，日前與前夫江宏傑的離婚官司纏鬥近3年終於畫下句點，她也開始在大陸展開一連串直播帶貨工作。今（23日）她更是自賣自誇表示：「娶我是非常划算的事情！」

福原愛今日紮起側邊低馬尾，穿著一身純白色旗袍現身拍攝影片，笑問：「誰要娶我呢？」，表示這樣好像要嫁人的樣子，自我感覺良好稱：「我覺得娶我的人真的是非常划算的事，我會洗衣服、煮飯、洗碗，起得比誰都早，睡得比誰都晚，每天打掃衛生，廁所馬桶都會刷乾淨，洗完澡頭髮也會清乾淨，所有的事情我都會做；我還會照顧小孩，照顧老人，你看划不划算？」

福原愛接著自誇道：「我白天上班帶孩子，晚上小孩睡著還要做家事，一般都是一兩點才睡覺，早上起來打扮自己去上班，不只是會煮飯，我會做中餐、日式、洋式、美式，都沒問題」，福原愛的閨密湯媛媛也現身微博底下留言力挺，大誇福原愛是「寶藏女孩」。