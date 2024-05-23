彰化1名從事車床工作的鍾姓男子，住家位在小街上，因不滿隔壁咖啡店常客陳男，時常將車停放在咖啡店門前，影響其出入，當陳男去年10月再度停車時，要求陳男移車遭拒，憤而先呼陳男巴掌，再返家拿水果刀，多次朝陳男頭部、肩頸部砍殺，經陳男與店內另一名客人合力將其壓制，員警獲報到場，依現行犯將鍾男逮捕移送法辦，彰化地方法院依犯殺人未遂罪，處有期徒刑5年10月。

判決書指出，鍾男住在小巷咖啡店隔壁，與店主雙方因停車問題相處不睦，陳男為咖啡店常客，因常將自小客車停放在咖啡店門口，屢次引起鍾男不滿；去年10月，鍾男見陳男又把車停放在咖啡店門口，即心生不滿，進入咖啡店要求陳男移車，遭陳男拒絕，雙方發生口角。

鍾男先出手打了陳男巴掌，隨即返家拿放置在車庫的水果刀，以右手持刀藏匿在其身後，返回咖啡店後，先將店門上鎖，再走向陳男，多次朝陳男頭部、肩頸部砍殺，陳的女友見狀，將陳男往後拉，其右手也因而遭劃傷，陳男為奪下水果刀與保護其女友，與鍾男發生扭打。

扭打過程中，造成陳男右上及下眼皮撕裂傷、眼球挫傷、結膜下出血、左肩撕裂傷、左後頭皮撕裂傷、左下肢擦挫傷等傷害；後來陳男奪下鍾男的刀子，並將其壓制在地上，店內客人看到鍾男反抗，也上前協助壓制鍾男，期間店主報警，員警立即趕到現場，依現行犯規定將鍾男逮捕，並將陳男送醫救治。

彰化地院審酌，鍾男因停車糾紛，不滿陳男未即移車，進而持刀砍殺陳男，因陳男反抗及現場人阻止，雖未造成陳男死亡結果，但仍使得陳男有視力受損等非輕傷勢；考量鍾男犯罪之動機、目的、手段、整體犯罪情節，將鍾男依犯殺人未遂罪，處有期徒刑5年10月。可上訴。