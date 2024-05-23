復興商工連續15年獲教育部專題實作競賽專題組設計群冠軍，5月31日至6月2日將在校內舉辦畢業展。校長陳效宗指出，多年以來，復興商工畢業展一向是全國最大型的高中職學生作品展現，也是繪畫與設計創意人才展覽交流平台，每年的高三同學作品參加校外比賽更是獲獎無數。

陳效宗提及，例如今年的全國高級中等學校專業群科專題及創意製作競賽，復興商工如同往年一樣大獲全勝，在設計群取得3金、2銀、2銅及5個佳作獎，成績稱霸全國，更難能可貴的是，廣告設計科林志金主任榮獲113年專題實作及創意競賽決賽優良指導老師，他指導學生參加專題實作及創意決賽獲佳作以上累計滿5屆，相當優秀。

復興商工學生能有這麼傑出的表現，背後傑出的老師們更是功不可沒。此外，今年在南港的新一代設計展，復興商工不但是唯一參與的高職，入圍的組別更排名前十五名內，顯示復興商工學生的實力甚至超過了許多大專院校。

榮獲教育部專題實作專題組設計群冠軍第一名的團隊以穴道按摩作為主題，以自我療傷為主軸，希望將該主題發展為自體療傷，讓現代人發覺日常生活中的痠疼痛其實可以很輕易地被解決，而不是讓這些疼痛慢慢的變成了所謂的老毛病。

得獎團隊表示，經歷這次競賽，心境及思想成熟許多，這一年的製作過程中，從對於專題及設計一無所知，更不知道什麼是商品化，怎麼把品牌做的完整、視覺做得漂亮，到如今也是可以獨立把所有事情做的完整、做得漂亮。

校內畢業展時間：復興商工畢業展

地點：復興商工校內 時間：113年5月31日至6月2日（2天半）

展出地址：新北市永和區秀朗路1段201號

美麗永安精品展

地點：永安捷運站 時間：113年6月2日至6月16日

展出地址：新北市中和區中和路390號2樓

台南新銳藝術設計展

地點：台南市政府永華市政大樓二樓中庭 時間：113年6月3日至6月6日

展出地址：台南市安平區永華路2段6號

中壢藝術館精品展

地點：中壢藝術館第二展覽室 時間：113年6月6日至6月9日

展出地址：桃園市中壢區中美路16號