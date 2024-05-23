新竹縣竹北警分局一名女偵查佐，日前遭網媒爆料在情色護膚養生館兼職，消息曝光後震驚警界，更讓女警陷入嚴重的負面輿論，甚至有人趁機假造「女店員錄音檔」落井下石。對此，據女警熟識同仁透露，她這幾天心情持續低落，整日以淚洗面，無奈坦言，「對那些人來說，我的清白一點都不重要。」

本報獨家掌握消息，有知情人士指出該名女警是因分局內鬥，想藉「連坐法」設局陷害女警相關主管，後來也有媒體相繼報導相關內幕稱「女警成為本次局裡的犧牲者」。然而女警疑似在情色護膚館兼差的負面消息隨著輿論襲來，甚至有心人士合成小姐照片、造假的價碼也隨之曝光，許多網友不僅對空穴來風的消息深信不疑，還一度成為警察同仁群組裡的熱門話題。

知情人士透露，女警曾對友人發訊息求救，「怎麼辦？我快受不了了，最近上面一直弄我」、「反正我就只是一個犧牲品」、「對那些人來說，我的清白一點都不重要」。由於女警訊息裡多次曝露負面情緒，友人21日晚間為此衝上竹北安慰，不過由於女警家人因放心不下，當天稍早時已將人接回家中，並幫她申請排假、在家休息。

雖然近兩天對女警的輿論風向開始逆轉，但警察生態一向遇事先砍再說，而女警的聲譽已被破壞，另一名知情人士痛心表示，「這種大肆宣傳的假消息毀人清譽，搞不好讓她產生不好的念頭…只覺得這種未經求證的事情到處傳來傳去，真的很糟糕」。

據了解，女警的家人目前正商議是否將對媒體不實報導提出告訴，以換潘員一個公道。