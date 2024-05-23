宏碁的Predator Helios Neo系列推出兼具輕巧外型及強大性能的筆電，全新14.5吋Predator Helios Neo 14，外型簡約時尚、易於攜帶，最高搭載整合AI引擎的Intel Core Ultra 9處理器，支援AI加速功能，最高配備NVIDIA GeForce RTX 4070筆電GPU，支援AI驅動的DLSS 3.5 技術；具有 WQXGA 2560×1600 IPS 120Hz霧面螢幕，支援sRGB 100%廣色域以及NVIDIA G-SYNC技術，呈現細膩畫面；3區RGB酷炫設計，擁有三重散熱技術，具有512GB或1TB PCIe NVMe SSD，也支援Intel Killer Wi-Fi 6E、擁有Thunderbolt 4 Type-C連接埠以及MicroSD讀卡機，確保連線順暢不中斷。建議售價6萬3900元至6萬6900元。

購買Predator指定型號電競筆電可享受尊榮服務，包括預約至全台23家宏碁服務中心享受免費加裝16GB RAM或1 TB SSD硬體服務。（Acer提供／古明弘台北傳真）

另外，宏碁同步推出搭載Predator Triton Neo 16頂級輕薄電競筆電，搭載Intel Core Ultra 9處理器185H及NVIDIA GeForce RTX 4060／4070系列筆電GPU，全面支援需繁重運算需求的遊戲大作及專業應用程式，專為創作者及玩家創造高效生產力及暢快的遊戲體驗，具16″WQXGA 2560×1600 IPS 240Hz 霧面螢幕，或16吋WQXGA+ 3200×2000 IPS 165Hz螢幕，經過Calman認證，提供即時且不失真的色彩；皆通過MIL-STD810H，內建512GB或1TB PCIe NVMe SSD及32GB儲存、建議售價自6萬8900至7萬2900元。