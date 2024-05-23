人夫巧遇體態發福的白家綺，拍下照片傳給妻子看後，用一連串白目的說詞把老婆給惹怒。（合成圖／翻攝自臉書「匿名公社」）

男性直來直往的思考方式，通常會被女生認為是木頭、白目，但這麼無理的講話方式真的有人能接受嗎？一名人夫透露，出差時巧遇近日體型發福的女星白家綺，馬上拍下分享給妻子，稱只生了1個孩子的老婆「漢草」居然跟生了4個小孩的白一樣，還說「好懷念還沒生小孩時的妳」，讓妻子當場氣炸。

一名人夫今（23）日在臉書「匿名公社」表示，出公差買東西時巧遇白家綺，馬上拍下對方照片與老婆分享，沒想到卻被妻子劈哩啪啦爆炸狂唸，讓他忍不住說「辛辛苦苦賺錢養家換來看到我就很厭煩這種話，突然之間湧起一股很後悔結婚的念頭」。

詳細檢視對話內容，人夫拍下白家綺的照片後先是要老婆猜是誰，但妻子因為正在顧小孩很忙不想理會，並指責先生亂拍別人私下照片有點不禮貌，不過原PO認為沒直接去找對方說話因此不算打擾，接著話鋒一轉稱白已經生4個小孩了，但妻子只生1個就跟對方一樣「漢草」，接著自豪說「妳才生一個居然就跟她一樣，都怪老公讓妳太幸福了對不對，好懷念還沒生小孩時的妳～真希望妳趕快恢復成以前那樣」。

「其實，我一點都不幸福！」一連串傻眼的言論讓妻子無法再忍受，怒嗆自己早因對方給的壓力而感到非常壓抑，甚至罹患產後憂鬱症，「我受夠了你的自我感覺良好！好命？幸福肥？你以為我不想瘦？不想恢復以前那個狀態？」並說如今原PO只讓她感覺非常厭煩，「我看到你就說不出來的煩躁跟厭惡！你可不可以閉嘴離我遠一點」。

其他人看完後全都力挺這位太太，超過1500人留言喊「你太白目了吧」、「這真的活該被罵」、「我相信你老婆比你更後悔跟你結婚」、「這要準備離婚了吧」、「隔著螢幕看完都想揍你」、「一個男人到底要多白目才能講出這種話」、「這不是能開玩笑的事，你以為是為了什麼身材走樣？身為老公一直笑老婆身材，我真心覺得她嫁你很倒霉」。