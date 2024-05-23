解放軍宣布今日起將在台灣海峽，台灣北部、南部、東部及金門島、馬祖島、烏坵、東引島周邊，開展聯合「聯合利劍－2024A」演習。從大陸發布演習區域分析，五個區域都相當接近我24海浬鄰接區。而中國大陸官媒《央視》今晚就公布一段解放軍軍艦的演習畫面，從影像中可以看到，解放軍官兵手持話筒，對我軍艦喊出「你們不要為台獨賣命！」

根據在《央視》公布的影片中可以看到，解放軍的533艦（南通號飛彈護衛艦）上有一名船上的官兵拿起廣播話筒喊話，「中國台灣937艦，這裡是中國管轄海域，我在此執行戰備警巡任務，你無權干涉！你們不要為台獨賣命，以武謀獨拒統只有死路一條，937艦是否明白？」

根據了解，我方的937軍艦為濟陽級的淮陽號飛彈巡防艦。而《央視》的畫面中除了533艦以外，並未看到別艘軍艦。國防部晚間也表示，軍方共偵獲共艦15艘、共機50架左右投入演習，其中33架共機入我應變區，國防部會適時對外公布共軍動態；另外，軍方也透露，目前包含金、馬防部，都維持常態戰備，並無任何提升。