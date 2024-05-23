昱厚表示，本次增資資金將用於上述AD17002申請新藥查驗登記用的中、後期階段臨床試驗，以及將同步展開全球相關專利的布局。

AD17002具有獨特的黏膜免疫調節機制，能應用在多種呼吸道感染疾病的治療與預防，甚至用於治療新冠肺炎。

昱厚總經理徐悠深指出，將持續專注AD17002鼻噴新藥的開發與臨床試驗，並同步研擬相關的商業策略，包括積極洽談海內外商業授權的機會、以及與數家國內業者啟動早期合作開發計畫等，期盼能加速相關藥物的開發和上市時程。

由計畫主持人（IIT）發起的嗜酸性白血球型嚴重氣喘鼻噴新藥AD17002二期臨床試驗進展順利，並已獲衛福部許可直接進行下一階段更高劑量試驗，本試驗預計第三季可取得初步數據並進行期中分析。

有鑑於AD17002作用機轉的特殊性，可從發病處解決發炎問題，確實改善氣喘狀況，與現有藥物的症狀緩解或免疫抑制不同。公司對期中分析的差異性與顯著性抱持樂觀，一旦確認最佳劑量與投藥頻率，將啟動下一階段的臨床試驗，不排除採取多國多中心模式，擴大臨床試驗的覆蓋範圍和數據的可靠性，爭取藥物的及早上市。