國防部召開記者會強調國軍維持正常戰備，參謀本部情報助理次長黃文啟少將（見圖）向媒體說明演習內容。（范揚光攝）

大陸東部戰區宣布23至24日，於台灣周邊展開「聯合利劍-2024A」軍演，也是中共近年第一次將台灣外離島拉入演習範圍。由於有編號「A」，推估這是系列演習第一波，後續還有B、C。台大教授苑舉正表示，圍台軍演取名「A」，就很奇怪，會不會馬上就有B、甚至有C，笑不出來了。

針對大陸「聯合利劍-2024A」軍演，苑舉正今(23日)在中天《盧秀芳辣晚報》節目中表示，2024取名「A」，就很奇怪，就是突發情況下有A、B、C…，這要看大陸會不會馬上就有B、甚至有C，如果馬上有，大家就要小心了。

苑舉正點出，這就容不得你再笑出來，因為總統賴清德520的演講，逼到大陸根本沒有退路作選擇。他相信，美國也許不曉得賴清德要玩這麼大，接下來要看第二場2024年B什麼時候出來，這很重要，看會有什麼變化。長期來看，也是逼美國要不要把戰略模糊改為戰略清晰。