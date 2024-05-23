民眾黨立院黨團今指出，昨日傍晚收到行政院國會聯絡人來訊，表達行政院長卓榮泰團隊有意在24日拜會，但因明日立委人數有限，需固守議場、確認法案順利推動，恕難分身接待。對此，行政院發言人陳世凱回應，卓院長有表達希望能改日再赴三黨黨團拜會，後續日程若有具體安排，會再適時對外說明。

陳世凱表示，由於考量議場狀況，避免造成立法院院方困擾，故卓院長表達希望能改日再赴三黨黨團拜會，後續日程若有具體安排，會再適時對外說明。