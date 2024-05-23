江志豐近來推出新單曲《牽手啊》，同是八點檔《天道》片尾曲，江志豐先前才說要退居幕後，沒想到又發出新歌，他笑說自己原先也沒要發，但一切的緣分因《天道》而起，只能讚嘆是「因緣俱足」。

江志豐新歌只花了1個晚上就將詞曲完成，但他卻用了整整半年的時間修改，他苦笑說：「這首歌是受邀而寫，但卻被對方退稿。」也因為如此，他有時靈光乍現，就會再修改旋律或推敲詞，只為讓作品更臻於完美。被問退稿會不會很受傷？他笑說當然不會，而且越挫越勇。他也提到自己的作品像翁立友〈我問天〉當初也被很多人所退、龍千玉的〈用心〉則是被她從垃圾桶撿回來的，江志豐打趣說：「是不是自己越被退、越被嫌的歌，就越容易大紅？」

江志豐也提到新歌當初是以男性視角為出發，是寫給另一半聽的，也為普天下男性發聲，用一首夫妻歌，向老婆訴情話，說出肺腑之言。並提到江蕙（二姐）經典〈家後〉是女性娓娓道來給老伴的歌，而他的〈牽手啊〉則是想給妻子最好生活的男人剖心歌，江志豐表示：「男人鐵漢柔情，通常只會默默地做，不善表達，少了些浪漫。」創作出《牽手啊》這首牽手之歌，則是送給全天下愛家男人的訴情歌，鼓勵男性「有愛就要說出來」，至於這也是寫給愛妻的歌嗎？江志豐笑說：「她很喜歡。」

江志豐重情重義，成立「放音樂」推出第一彈，就是吳申梅〈美麗的女人〉，亦師亦友的他，不但為她量身打造此曲，更出馬擔任監製，出資為她拍攝MV，還出動加拿大混血外甥Tony擔任男主角，俊帥外型被譽為「小費翔」。江志豐表示公司案子已接到年底，暑假時又將迎來一年一度家族旅遊，全權由他主辦，於公於私相當忙碌。已規劃今年要率家族三十多人齊赴澎湖跳島，九月時則計劃讓自己放個長假，慰勞老婆也帶小孩到國外走走。