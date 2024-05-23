曾獲金曲、金音最佳樂團的血肉果汁機即將在 7月27日首度登上臺北流行音樂中心，舉辦「建宮蓋廟-宇宙預言」演唱會，「建宮蓋廟」是血肉果汁機著名的演唱會品牌，今年「建宮蓋廟」邁入第五屆，無論場地、視訊或是演出規格都全面升級，令樂迷期待不已。血肉果汁機也正式公佈演唱會將有重量級嘉賓「MC HotDog」一同參與演出，消息一出也引來樂迷熱議。

血肉果汁機表示多數團員都是熱狗（MC HotDog）的歌迷，「早期專輯《MC HotDog》、《哈狗幫》等作品，很多歌曲到現在聽了還是會隨口跟唱，後期的歌更不用說，喜歡的太多首了！」他們也分享「當經紀人告知確認會由狗哥擔任《建宮蓋廟-宇宙預言》的嘉賓時，我們也超級驚喜！有一種『大哥真的要來了！』的感覺，更期待讓狗哥見識一下什麼是『血肉的殺翻現場』！」

血肉果汁機邀來熱狗擔任演唱會嘉賓。（Live Nation Taiwan提供）

血肉果汁機更透露這次演唱會除了會首度演出和 MC HotDog 合作的新歌之外，也將改編熱狗的經典曲目。談及第一次見面對彼此的印象，MC HotDog 表示「以前對血肉的印象就是很兇、很狂、很吵、很爆、很衝，甚至覺得有點可怕。不過第一次見到團員本人開會討論的時候，大家都是素顏的狀態，穿得很輕鬆，真的就是一般人。雖然我們做的音樂類型不一樣，但是有個相通點，我們在舞台上都是超狂的人 ，下了舞台反而很低調、很客氣，這點我們特別像。」

血肉果汁機也說：「第一次和狗哥見面時，狗哥親切地和我們打招呼也相談甚歡，和舞台上的霸氣模樣截然不同。聊到創作部分，他也非常尊重身為後輩的我們，給予血肉非常大的空間，真正的REAL。」