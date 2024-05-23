第77屆坎城影展自14日起登場，也漸漸即將落幕，不過星光紅毯、坎城記者會造型卻仍然精彩。曾演出《夜訪吸血鬼》、《小婦人》的Kirsten Dunst選擇了黑色的GUCCI禮服辣秀好身材，落落大方，並與另一位美國男演員Jesse Plemons一同出席；而澳洲名模Abbey Lee，則刻意跳脫紅毯經典黑白兩色，以淡雅的紫羅蘭色薰衣草紫出吸引目光，皮膚本就白皙、身材姣好的她，搭配薄紗、亮片點綴的貼身禮服，將自身優勢突顯出來，吸引鎂光燈目光。

同樣跳脫框架的，還有以《高校十八禁》Jules聞名的跨性別名模杭特薛佛（Hunter Schafer），過往女星至紅毯爭奇鬥豔多靠性感、優雅禮服助陣，她卻以淡雅的妝容搭配Prada的2010秋冬府綢連身衣，搭配白色頭巾與墨鏡，被外媒稱為「牛奶女僕」裝，清純淡雅搭配杭特雪白的肌膚、秀氣的五官，仙氣飄飄在社群成為話題，同時也與其主演電影《善良的種類》（Kinds of Kindness）相互呼應。

Kirsten Dunst以黑色的GUCCI禮服辣秀好身材。（GUCCI提供)

澳洲名模Abbey Lee出席坎城紅毯。（GUCCI提供)

杭特薛佛於電影《善良的種類》記者會上的Prada女僕裝被網友熱議。（Prada提供)

張天愛於坎城影展《大都會》首映紅毯造型被網優封為「真人版茉莉公主。(Versace提供)

另外這次坎城紅毯也出現了為迪士尼公主，演員張天愛日前以冰藍色Atelier Versace高級訂製服亮相，裸色薄紗緊身胸衣襯托纖纖細腰，透膚面料使姣好身材暴露無遺，由左肩延伸至腰間的垂墜感，呈現出希臘女神般的風格，不過右胸僅以貝殼形狀托住上圍，搭配腰間屢空馬甲設計，火辣吸睛，同時也與迪士尼動畫《阿拉丁》動畫中的茉莉公主相似，讓網友直呼「真人公主！」