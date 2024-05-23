近年「星二代」輩出，命理師沈嶸特別通靈星二代中的歐陽娜娜、韓菲、許曦文Elly、許韶恩Lily、李紫嫣、黃于庭，看誰能脫穎而出、星途順遂、大紅大紫。

沈嶸表示，這6位星二代中，擁有演藝圈「星路順暢」命格的只有歐陽娜娜、許韶恩和李紫嫣，令人驚訝位列最美星二代的韓菲沒有上榜，沈嶸說明，韓菲雖然擁有很高的人氣，但演藝之路上有清查到「阻礙不順」的業力，建議要加強自身演藝實力與經紀行銷團隊才有突破的可能。

沈嶸更進一步分析這三人，發現僅有歐陽娜娜和許韶恩具備「大紅大紫」格局，而且許韶恩還特別旺父母，不僅一出生就能受到父母資源的庇蔭，還能帶旺整個家庭，她未來不論跟誰成家，還能帶旺夫家，具備「富貴一生」的命格。沈嶸說，這樣的格局非常適合婚姻，做少得多，不論做什麼都能有錢，即使她未來轉型不當藝人，一樣能大富大貴，可說是真正的富貴之人，有錢又有福氣。

而歐陽娜娜則是「金鑽桃花」命格，走到哪都能受人喜愛，持續受到男性的助緣。她這樣的命格靠著實力與絕色外表就能崛起，且她命格能量很強，完全是又美又有錢的桃花美人。不過沈嶸也說，這樣的格局比較適合單身，一旦步入婚姻，桃花能量就會衰減，只要單身就能持續不斷獲得助緣。

歐陽娜娜。（圖／中時資料照）

沈嶸另外發現歐陽娜娜未來可能會有「後繼無力」的現象，容易被演藝圈長江後浪推前浪給淹沒，若她能持續精進演技、音樂實力，仍然可紅一段時間。

沈嶸表示，任何人想要做到事業長紅，除了實力要夠堅強，自身福報也是很重要的影響因素，而做公益就是累積福氣的一種方式。沈嶸發起「每月捐十萬，持續二十年」的公益計畫，至今已邁入4年半，捐款累計達560萬元，總目標「2400萬元（回饋台灣二十年）」，立志當全台灣最熱心公益的命理師。

本月沈嶸捐贈10萬元給「財團法人罕見疾病基金會」，資助「罕見疾病病友全方位照護計畫」，協助罕病病友在醫療、生活、安養、學習與社會適應上全方位的需求，同時沈嶸加碼贈送「魔法皂100個」、「沈嶸老師書籍50本」，物資總捐贈數累計達20160份，公益腳步持續擴大推進中。

沈嶸（左2）針對星二代做出運勢分析。（罕見疾病基金會提供）

台灣目前有19,000個罕見疾病家庭，尚有七成的病友無法接受有效的治療，長期照護的壓力及醫療經費投入，成為病家沉重的負擔，於1999年6月成立的罕見疾病基金會由病患家長發起，創立初期以罕病法的爭取、全民健保之就醫權益等，接著先後成立北、中、南辦事處，並進一步從醫療、就學、就業、照顧以及心理等各方面規劃服務方案，目前基金會服務284種病類，19000個罕病家庭，期望能在地化服務全台罕病患者，作為罕病病友與家屬的避風港，基金會於2022年10月在新竹關西成立「罕見家園」，為亞洲首創及全國第一的罕病家庭專屬療癒身、心靈的園地，沈嶸誠摯邀請社會大眾資助小額捐款及捐贈特殊營養品、尿布、濕紙巾等相關物資，也歡迎善心企業與基金會一起合作企業志工日，一同紓解罕病家庭的照護壓力，陪伴罕病家庭快樂出遊，讓罕病患者也能感受到家的溫暖。