據證期局統計，上市櫃公司營收金額今年首季達9兆966億元，排名第二，第一名出現在2022年首季9兆6,792億元、2023年首季為8兆7,571億元，而稅前淨利今年首季掉到史上第三名。

高晶萍認為，稅前淨利掉到第三原因，主要是2022年不論營收獲利都創十年新高、拉高基期，回想疫情期間各國封城、台灣受惠轉單，後來2021年營收獲利開始上升，2022年到十年最高，代表上市櫃基本面不錯，今年首季與去年比較變化幅度不大，穩定成長中。

金管會也引用國發會數據，今年經濟成長率會比去年高達3.3％至3.5％，景氣回溫，燈號會是綠燈以上，有助上市櫃發展。

高晶萍指出，上市公司（不含第一上市公司）今年第1季營業收入為新台幣8兆4,869億元，較去年同期增加3,001億元，增加3.67％，營收金額為近十年同期次高。獲利成長產業包括半導體業因AI需求強勁，加上智慧型手機及消費性電子穩健回溫，帶動獲利成長；電腦及週邊設備業受惠於AI伺服器出貨勁揚，推升獲利；航運業因運價上升及疫後客運復甦，致獲利成長等。

上櫃公司（不含第一上櫃公司）今年第1季營業收入6,097億元，較去年同期增加221億元，增加3.76％。獲利成長產業包括電子零組件業因產品出貨增加及匯兌利益挹注，致獲利成長；半導體業因銷售價量俱增而推升獲利；文化創意業因遊戲產業營收增加，帶動獲利成長等。