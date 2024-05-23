西洋樂壇天后蕾哈娜（Rihanna）出道逾20年，擁有《Umbrella》、《Stay》、《What's My Name》等代表作，近年發展個人美妝品牌，吸金功力無人能及，她近日到上海參加宣傳活動，沒想到在活動派對中遇到資深鐵粉，不僅主動上前打招呼，還拉對方到後台聊天，寵粉行徑讓一票網友超羨慕。

今（23）日在微博流傳一段影片，只見蕾哈娜當時在活動派對上，下秒突然穿過擁擠的人潮，還熱情上前打招呼，原來她是遇見了自己的資深鐵粉，不僅讓她興奮招手，也親切地與粉絲擁抱，並說：「我們終於見面了！」隨後便拿起對方的手機自拍合照。

此外，蕾哈娜後來還邀請該名鐵粉在後台聊了近10分鐘，並與對方貼臉合照，互動相當親密，最後再送對方一個擁抱，畫面曝光後，引來不少粉絲感動，「好羨慕啊」、「這誰不愛啊，能被自己的偶像記得」、「人太好了吧」、「真的要幸福到暈過去了」。

蕾哈娜遇大陸鐵粉熱情互動。（圖／微博 七川工上、八卦娛公）

蕾哈娜近年積極發展個人美妝品牌，近日則到上海拓展大陸市場，還與許多美妝網紅互動，而日前她在路邊擺攤賣起煎餅果子的影片，也引起不少討論，更讓粉絲相當期待接下來的公開行程。