近日勞動部已接獲民眾檢舉，有合法仲介業者廣告聲稱旅宿業移工即將開放6000人從事房務清潔工作，並已開始宣傳招攬雇主，發展署特此聲明，目前並未開放旅宿業引進移工，提醒民眾勿輕信不實廣告，已進行查處不實廣告仲介業者，將依違反就業服務法最重可處150萬元罰鍰，並將列入評鑑及續發許可審查。

發展署表示，服務業是國人就業重鎮，目前從事旅宿業房務清潔工作約1.4萬人，女性近8成、中高齡約4成；又原住民從事旅宿業工作占約1成。針對旅宿業缺工，勞動部自112年5月起推動「疫後改善缺工擴大就業方案」，與交通部觀光署合作，共同推動旅宿業缺工專案，引導業者提高勞動條件，輔導改善職場環境，並提供就業獎勵等補助措施。改善旅宿業缺工問題，仍應以保障本國勞工就業權益為優先，目前並未開放旅宿業移工。

發展署強調，跨國人力仲介業者對外宣傳政府已開放旅宿業引進移工，顯與事實不符，仲介公司藉此招攬雇主委任仲介公司辦理引進移工，已涉及不實廣告，將依法嚴查重罰，一經查獲違規事實，將以違反就業服務法第40條第1項第2款規定，最重處以150 萬元罰鍰，決不寬貸，呼籲仲介業者勿以身試法。