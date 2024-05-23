許多人牙縫間有菜渣或是肉渣時，可能會使用牙線棒進行清除。一位網友近日發現，好市多重新上架了3M細滑牙線棒組合包，讓他大讚細滑、不易斷很好用，且價格還算便宜，一組1000支價格為609元，貼文曝光後引發熱議，許多人紛紛大讚這款牙線棒耐用，不過也有不少網友推薦同品牌另一款更好用的雙線牙線棒組合包，「自從用過雙線之後就回不去了」。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，3M細滑牙線棒組合包消失一段時間後最近又重新上架，讓他感到相當驚喜，「這款算是我到目前為止用過最細滑、最不容易斷的牙線棒，不會剔到一半斷掉，也不會剔個兩下線就開始分岔，後面比較密的臼齒也不會卡住或在裡面斷掉」。

原PO指出，價格方面，好市多的價格相較其他賣場優惠許多，一組1000支售價609元，裡面還分有盒裝、小包裝，因此他馬上買了一包回家，「一整盒609元還蠻便宜的，有需要的可以買起來」。

對此，許多人紛紛回應，「咦！又開始賣了喔，真的消失很久耶」、「3M牙線棒真的不易斷又能剔得乾淨，我們全家也都用這款」、「3M牙線棒真的很耐用，不會斷也很重要，我也用過那種才剛剔就分岔毛毛的，超崩潰」；不過也有人推薦雙線牙線棒，「改買橘色雙線的吧，菜渣更好刮」、「自從用過雙線之後就回不去了」、「橘色雙線＋1」。