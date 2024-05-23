女星伊能靜與前夫庾澄慶(哈林)的兒子庾恩利「小哈利」近期從紐約大學帝勢藝術學院畢業，雙方都特地飛往美國參加他的畢業典禮，原本外界期待見到雙方在離婚15年後可以「世紀合體」，卻期待落空。有網友好奇，庾澄慶為何不和伊能靜合照？挖出過去節目《康熙來了》採訪片段，原來疑似早有端倪。

過去伊能靜曾登上《康熙來了》受訪片段被挖出，當時節目中蔡康永詢問：「他（庾澄慶）為什麼那麼討厭跟妳一起被拍到，或是出席什麼，他（庾澄慶）到底在怕什麼？」，伊能靜則無奈稱：「這個問題我現在也還沒有問出來」，連一旁的小S都驚訝：「妳沒問過哈林哥？」，伊能靜提到，過去曾有用比較爭執的方式詢問：「是怎樣是很讓你丟臉嗎？我現在是多醜啊？好歹我也是當紅玉女偶像」。

小哈利畢業，分別曬出與爸媽合照。（圖／翻攝自庾恩利 小紅書）

對於小哈利畢業典禮，外界期待看到雙方為了兒子世紀大合體，有知情人士透露，紐約大學畢業典禮當天，因為場內人潮眾多哈林擠不進去，最終透過場外大螢幕見證兒子的重要時刻，伊能靜則是在場內觀禮，雖然兩人感情方面都已有新的歸宿，但對兒子小哈利的愛卻是有目共睹。