一系列證實圖片證據證實，烏克蘭廣泛使用的「海寶貝(Sea Baby)無人水面艇（USV）加裝了多管火箭系統。這可以使無人艇不只是神風衝撞，還可能先來一波多管火箭射擊，增加破壞力。

戰區(The Warzone)報導，一名烏克蘭官員表示，該國的軍事研發部門，已經在其海上無人艇上成功加裝BM-21 「冰雹」(Grad)多管火箭，並利用它們攻擊俄羅斯陸地目標。這位官員還表示，烏克蘭部隊利用它們攻擊金本沙嘴(Kinburn Spit)的俄羅斯陣地。

金本沙嘴位是第聶伯河出海口的沙洲。

烏克蘭內務部前顧問格拉什琴科(Anton Gerashchenko)在X平台(也就是推特)分享了一段影片，是由一架空中無人機拍攝海上的無人艇，這艘無人艇隨後對空同時發射了多枚火箭，支持了這則報導。

烏克蘭軍事網站Militarnyi報導，影片顯示，一艘裝有多管火箭的烏克蘭無人艇向俄羅斯陣地發射了至少6枚火箭彈。

Морський дрон України обстріляв позиції РФ на Кінбурнській косі

如果烏克蘭的消息為真，無人艇發射的是冰雹火箭，那麼這將是相當不錯的改進。BM-21冰雹火箭是最著名的俄羅斯多管火箭彈。口徑122公釐，基本型最大射程約為 18公里，除了典型的高爆/破片彈以外，也有燃燒彈、照明彈、煙霧彈和反坦克地雷。

不過，冰雹火箭沒有導引能力，再從海浪中搖擺的小艇上發射，那它就更不精確了。一名不具名的烏克蘭官員就表示：「從移動中的搖晃小艇發射的非導引火箭，只能造成零星的火災。恕我直言，它沒有什麼實用價值。」

儘管如此，在某些情況下，武裝海寶貝還是可能派上用場。特別是如果使用，無至少可以成為有效的滋擾，也能造成額外傷害。