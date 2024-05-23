基隆市東岸商場重新招商引發爭議，基市府和原廠商大日公司、協力廠商主富（下稱NET）公司等對簿公堂，三方有多起官司進行中。基隆地方法院今天開庭審理，大日主張市府應給付當初增建2至4樓費用5000萬元，但因為有其他官司進行，另聲請暫停訴訟，但市府委任律師未同意，審判長也將暫停部分駁回並宣布辯論終結，6月21日將宣判。

基隆市前市長林右昌任內用OT案（營運、移轉）依《促參法》招商，並由大日公司得標，2016年起負責營運東岸立體停車場5年，起出建物為地上1層、地下4層。大日除負責經營地下停車場外，後引進NET經營1樓空間，又再增建2至4樓，後續也導致NET主張增建部分為獨資，應有所有權。

東岸契約將屆滿時，大日依契約優先續約，從2021年起營運3年至2024，而基市府去年底重新招商時，經評選由微風集團得標。今年月2月點交時，NET主張獨自出資興建2至4建物，擁有產權，向基隆地院訴請確認所有權。

後續三方間因該案有多起訴訟，其中大日訴請基市府應給付興建東岸商場2至4樓建物，基隆地院今天下午開庭。審判長詢問商場空間及營運過程，確認大日和基市府2020年底續約時，東岸商場2至4樓商場已在營業，續約內容委託營運範圍為地下1至4樓、地上1至4樓，營運資產屬於基市府。

大日律師則主張，市府委託大日增建商場，後由NET負責興建，但大日以租金折抵方式出資約9000萬元，也並訴請市府給付部分款項5000多萬。但市府否認有委任興建契約，並表示大日口頭承諾負擔興建費用，於OT營運契約期滿後無償將建物移轉給市府。

大日律師另追加主張，若市府認定沒有契約，大日就無義務出資興建商場，屬於民法上的「無因管理」，市府仍應返還費用。同時大日律師另外聲請暫停訴訟，希望NET與市府的官司宣判後再行審理，但市府律師不同意，審判長也認為2起案件沒有必然的關係而駁回，宣布本案辯論終結，至6月21日將宣判。