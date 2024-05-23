立法院21日挑燈夜戰審查國會改革法案，三黨在議場內進行馬拉松式表決大戰，但綠營卻頻頻鬧事，號召多個支持民進黨的團體包圍立法院。前立委蔡正元直言，只是包圍外面，卻不敢進攻到裡面，那就沒有機會當林20萬。粉專也狠酸立法院外是就業博覽會現場，夠衝才有面試機會。

「圍而不攻？」蔡正元今(23日)在臉書發文強調，民進黨動員群眾包圍立法院，但只是包圍外面，卻不敢進攻到裡面，那就沒有機會當林20萬，也沒有機會變賴雲豹。不像10年前太陽花攻佔議場，這次圍而不攻，只是圓仔花的樣貌，無三小路用啦！拿不到20萬月薪也拿不到綠能股票。

粉專「每日一句學英文」21日也曾做圖開酸：就業博覽會的英文怎麼說？「Job Fair (n.) 就業博覽會（Career Fair 也可以）」

粉專在圖中舉時事為例：立法院外的就業博覽會現場，最衝的一名才能獲得20萬月薪面試機會。還造例句中英對照：「為了爭取高薪工作，一大堆人到了就業博覽會。 A large crowd attended the job fair to seek high-paying jobs.」讓網友了解時事之餘還能充實英文語法。

網友表示：「失敗的月薪廿萬職缺博覽會」、「真的！已經等他們攻進去議場很多天了」、「關鍵是院長吧」、「圓仔花運動」、「就是求職場合嘛。站幾個晚上，沒有九萬，也有立委議員助理可以撈，穩賺不賠」、「笑他們只敢顧門口不敢衝進去」、「如果有人現場大聲疾呼要進攻就好笑了，一定一堆民進黨的人撲上去阻止」、「根本毫無正當性」、「笑他們不敢攻啦，癱瘓國會只對執政黨不利」、「院長就差很多了」。