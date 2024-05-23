大陸解放軍今（23日）展開「聯合利劍－2024A」圍台軍演，範圍包括台灣本島北部、南部、東部及金門、馬祖、烏坵、東引周邊。我國防部表示，解放軍派遣作戰艦15艘、海警船16艘、空中兵力33架進入我應變區。媒體人謝寒冰認為，真正進攻陣勢絕對不是現在擺出來的陣勢；他認為，主要目的，就是要告訴賴清德已經越線了。

針對大陸「聯合利劍－2024A」圍台軍演，謝寒冰今(23日)在政論節目《新聞大白話》中表示，當然是針對賴清德520演講來的，因為賴清德很明確講出兩國論，認為中華民國跟中華人民共和國互不隸屬，這是中共過去一直對國際宣稱不能忍耐的事情，所以中共現在就來軍演給他看。

謝寒冰接著點出，這一次軍演跟過去不太一樣，把金門、馬祖、東、引烏坵全部包括進去，所以威懾意味比過去還濃，甚至也在預示下一步可能會怎麼做。

謝寒冰認為，共軍真正進攻的陣勢，絕對不是現在擺出來的陣勢，因為沒有人會傻到預先告訴你怎麼打，所以大陸主要目的，就是要告訴賴清德已經越線了。