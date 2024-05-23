近日韓國洗腦神曲《晚安大小姐잘자요 아가씨》火遍全網，網路上也掀起翻跳風潮，不少知名藝人、網紅都紛紛加入挑戰，魔性油膩風格，讓網友笑稱：「不看難受，看了會難受一天」。網紅Joeman、阿滴、志祺七七也跟上這波熱潮，三人合體翻跳，Joeman也公開拍攝花絮，逗趣互動，令網友笑翻。

三大百萬網紅阿滴、joeman、志祺七七日前分享翻跳《晚安大小姐》影片，慎重地穿起全套黑色西裝，致敬原版的日系動漫黑執事風格，跳起逗趣舞蹈，甚至還翻唱韓文經典歌詞：「大小姐，it's time to go to bed，還在滑手機嗎？晚睡的話，細嫩的皮膚會變差的」、「呀咧呀咧，無法阻止的大小姐」。

這段三人合體翻跳影片在IG吸引292萬人觀看，緊跟熱度Joeman也曝光練舞花絮，並表示自己目標是走韓系，自封自己是「新莊金秀賢」，而志祺七七則是日系代表，阿滴是歐爸(哥系)代表。阿滴甚至站在C位帶領大家跳舞，意外曝光自己舞蹈天分。

翻跳影片和花絮曝光後，眾人紛紛留言表示：「我想消除看到這部影片的記憶」、「我覺得你們應該賠我點錢」、「果然男生騷起來沒有我們女生的事」、「看看網路對這些人做了什麼」、「頭髮是精髓啊，頭髮呢！」、「我會乖乖睡覺去，謝謝」、「看cover看完覺得我到底看了什麼，但還是會默默兩三刷」、「安息大小姐」、「幕後太嗨了吧XD」、「阿滴不可能那麼全能吧！能文又能舞～」、「好有中毒性」。