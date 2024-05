近日韓國洗腦神曲《晚安大小姐잘자요 아가씨》火遍全網,網路上也掀起翻跳風潮,不少知名藝人、網紅都紛紛加入挑戰,魔性油膩風格,讓網友笑稱:「不看難受,看了會難受一天」。網紅Joeman、阿滴、志祺七七也跟上這波熱潮,三人合體翻跳,Joeman也公開拍攝花絮,逗趣互動,令網友笑翻。

三大百萬網紅阿滴、joeman、志祺七七日前分享翻跳《晚安大小姐》影片,慎重地穿起全套黑色西裝,致敬原版的日系動漫黑執事風格,跳起逗趣舞蹈,甚至還翻唱韓文經典歌詞:「大小姐,it's time to go to bed,還在滑手機嗎?晚睡的話,細嫩的皮膚會變差的」、「呀咧呀咧,無法阻止的大小姐」。

這段三人合體翻跳影片在IG吸引292萬人觀看,緊跟熱度Joeman也曝光練舞花絮,並表示自己目標是走韓系,自封自己是「新莊金秀賢」,而志祺七七則是日系代表,阿滴是歐爸(哥系)代表。阿滴甚至站在C位帶領大家跳舞,意外曝光自己舞蹈天分。

翻跳影片和花絮曝光後,眾人紛紛留言表示:「我想消除看到這部影片的記憶」、「我覺得你們應該賠我點錢」、「果然男生騷起來沒有我們女生的事」、「看看網路對這些人做了什麼」、「頭髮是精髓啊,頭髮呢!」、「我會乖乖睡覺去,謝謝」、「看cover看完覺得我到底看了什麼,但還是會默默兩三刷」、「安息大小姐」、「幕後太嗨了吧XD」、「阿滴不可能那麼全能吧!能文又能舞~」、「好有中毒性」。