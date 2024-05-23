基隆地檢署23日在新北市瑞芳區柑坪市民活動中心辦理榮譽觀護人及更生輔導員聯合教育訓練。（基隆地檢署提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆地檢署23日在新北市瑞芳區柑坪市民活動中心辦理榮譽觀護人及更生輔導員聯合教育訓練，同時關懷居住於附近的弱勢更生人及馨生人，致贈粽子、關懷物資及慰問金。（基隆地檢署提供／徐佑昇基隆傳真）

更生人出獄後往往會遭遇歧視，遇到生計困難，為協助他們重新出發，各縣市地檢署有配合的榮譽觀護人及更生輔導員陪伴更生人，希望更生人出獄後仍能與社會接軌，重返正途。基隆地檢署23日在新北市瑞芳區柑坪市民活動中心辦理榮譽觀護人及更生輔導員聯合教育訓練，針對更生就業環境、資源連結及毒品成癮等議題交流，期待透過交流與傳承，讓助人力量更加強大，為更生人開啟新契機。

基隆地檢署檢察長李嘉明表示，根據法務部的統計，截至今年4月底，在監受刑人的人數合計51052人，這些人多半無一技之長，年紀偏高，出監後將面臨許多艱難的關卡，真正的考驗才開始，希望藉由舉辦專業訓練拓展榮譽觀護人及更生輔導員的視野，成為幫助更生人的最佳利器，也感謝大家願意投入司法保護工作，協助更生人找到人生方向。

更生保護會基隆分會主委林正峰長期對更生人關懷有加，以實際的行動來支持更生商品，將阿誠的金牛角送到榮觀及更輔老師的手裡，藉此拋磚引玉，希望大家一本初衷，共同幫助在社會邊緣徘徊的更生人，協助他們踏上自立更生的路。

基隆市榮譽觀護人協進會理事長楊司平表示，每一位更生人雖然不完美，但卻有其存在價值，協助他們撕下標籤，減少謀職碰壁及修補家人關係，才能讓復歸之路更加平順。基隆市榮譽觀護人協進會秘書長黃忠賢也感謝榮觀積極投入犯罪預防工作，期待榮觀精益求精，百尺竿頭更進一步。

在端午節前夕，基檢與榮觀及更保成員特別關懷居住於附近的弱勢更生人及馨生人，除了致贈應景的粽子、關懷物資及慰問金外，李嘉明勉勵在場的更生人，努力培養適應社會的能力，為自己打造不一樣的人生。