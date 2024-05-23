警方與市府各局處、宮廟負責人合影。（三重警分局提供）

新北市三重先嗇宮今年慶祝建宮270周年，作為在地居民的信仰中心，將於5月25日至6月2日舉辦為期9天的神農大帝盛典。盛典期間，先嗇宮將舉辦一系列活動，包括大型遶境活動和歌仔戲劇團演出，並以三獻禮和300架無人機燈光秀壓軸。

為確保遶境活動順利進行，三重警分局23日邀集民政局、區公所、消防局、環保局及宮廟負責人召開協調會議。三重警分局表示，遶境活動將以270尊神將踩街祈福的方式進行，預計吸引大量信眾和遊客。當天將部署逾500名警民力，確保行人安全、車流順暢，並防範滋事分子破壞活動秩序。

此次活動特別強調文化傳承與環保意識，警方邀請市府各局處與宮廟負責人、遶境路線的爐主及副爐主、100名陣頭代表參與「優質宮廟文化-行動公約」座談會。會中提醒宮廟在遶境過程中降低音量、清除垃圾、減少施放爆竹，並簽署承諾6大主軸：「高自主管理」、「零聚眾鬥毆」、「低環保公害」、「交通真順暢」、「警民共協力」、「社會好期待」，期望在各方共同努力下，維護傳統廟會的優質文化。

三重警分局長黃南山強調，警方對民俗遶境活動給予充分尊重，並將秉持「事先溝通預防、事中即時制止、事後嚴予究辦」的原則，防止黑道幫派或任何人擾亂社會秩序，對滋事分子將依法逮捕嚴辦。黃局長也呼籲民眾配合警方及主辦方的各項交通管制措施，共同努力讓遶境活動順利圓滿進行。