李安經典電影《囍宴》改編音樂劇24日將在臺北表演藝術中心全球首演，23日首演前的星光場吸引超過50組藝人、名人前往觀劇。金鐘視帝李銘順與游安順為力挺影集《做工的人》同劇演員苗可麗，再度「雙順雙帝」合體！游安順更親送10多片傳統大喜餅，「覺得買花比較不切實際，特別帶了我們宜蘭有名的喜餅當伴手禮祝賀，應景、也貼近《囍宴》的喜氣氛圍」。

「雙順」一見面就熱情擁抱打招呼，受訪時被問多久沒見，李銘順幽默笑回：「我們常見啊！在夢裡見！」游安順爆料李銘順：「 沒事就打視訊騷擾我！他喝多了就視訊！我都陪小孩睡覺了，他還要視訊我！」李銘順則回爆：「他喝多也會視訊我啊！」還自曝前兩周剛視訊過，「因為我參加殺青酒，就有人一直跟我報告他（游）他最近做什麼、又怎樣了或在哪裡玩！」

游安順（左）、李銘順兩位金鐘視帝在《囍宴》音樂劇星光場開心合體。（陳俊吉攝）

趙小僑、劉亮佐、劉子銓一家三口一起出席欣賞《囍宴》音樂劇。（陳俊吉攝）

鍾瑶、安妮好有開心合體一起看欣賞音樂劇。（陳俊吉攝）

法比歐出席《囍宴》音樂劇星光場。（陳俊吉攝）

游安順表示，他當然看過李安導演經典電影《囍宴》，這次用百老匯音樂劇方式呈現，跟他以往接觸的舞台劇較不同，所以滿期待這場饗宴。他有感而發透露，上月底才在高雄拍一部短片，劇情跟《囍宴》有點類似，他也飾演一個準備參加兒子同性婚禮的爸爸，所以如果被問小孩若也有此狀態該怎麼辦，「以我現在、跟當初演完短片的心情，我會選擇非常可以接受、也可以容納這一切，畢竟每個人人生際遇不同，每個人都有自己的自由選擇權，我都會尊重。」

剛從濟州島度假回台的周曉涵趕來欣賞《囍宴》音樂劇。（陳俊吉攝）

于子育盛裝出席《囍宴》音樂劇星光場。（陳俊吉攝）

民歌天后鄭怡也希望有機會演出音樂劇。（陳俊吉攝）

星光場星光熠熠，包括王彩樺母女、鍾瑶、鄭怡、安妮、周曉涵、陳志強與曾智希夫妻、前主播夫妻檔岑永康與張珮珊、劉亮佐與趙小僑及劉子銓1家3口、李明川、何嘉文、《把我娶回家》情侶檔楊千霈與法比歐、方宥心與老公王為、艾力克斯與李詠嫻夫妻檔、楊晴、于子育、季芹、張本渝、浩子、王耿豪、何蓓蓓、顏嘉樂、章家瑄、連靜雯、宋少卿、單承矩、楊皓崴、Teddy陳向熙、李星鏴等超過50組藝人都到場朝聖。

方宥心與老公王為一起欣賞《囍宴》音樂劇。（陳俊吉攝）

楊晴出席《囍宴》音樂劇星光場。（陳俊吉攝）

王彩樺帶女兒一起看劇。（陳俊吉攝）

楊千霈出席《囍宴》音樂劇星光場。（陳俊吉攝）

《囍宴》音樂劇由華文音樂劇公司出品製作、文化內容策進院聯合出品，美國百老匯創作團隊與台灣劇場團隊首度攜手打造，更邀來百老匯巨星梁厚泰（Telly Leung）和麥特辛格勒德克（Matt Shingledecker），與實力派率性歌姬閻奕格，以及藝人羅北安、苗可麗、聶雲等人共同主演，以充滿歌舞的百老匯音樂劇及當代視角詮釋經典！