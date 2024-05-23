黃仁勳22日表示，他們正加緊趕工生產Blackwell晶片，第二季將開始出貨、第三季增產，而資料中心在第四季前應該能夠開始使用並運轉這些晶片。Blackwell晶片今年將為他們帶來「大量收入」。

輝達財務長克芮斯（Colette Kress）附和表示，該公司目前最先進晶片H200與新產品Blackwell「需求遠遠超過供應」，並預估供需失衡狀態將「持續到2025年」。

眼見需求如此火熱，輝達計畫加快推出新晶片的速度，從原本的兩年一次變成一年一次。