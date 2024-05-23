賴清德總統發表520就職演說後，兩岸社會各界一片譁然。大陸全國台企聯今天發布聲明稱，對於早已亮明「務實台獨工作者」身份的賴清德，該會會員和廣大台商儘管原本就沒指望他會在兩岸關係方面釋出多少善意，但他充滿分離主義邪念、野心、挑釁與算計的言論，仍讓人感到有很大落差。

大陸全國台企聯表示，賴清德在講話中不僅大肆宣揚台獨分裂主張，而且標新立異的鼓噪倚外謀獨、以武謀獨。他的這次講話是歷任台灣總統在類似講話中最獨、最倡狂、最具挑釁性的，必將對本已充滿危機的兩岸關係火上澆油。因此台商總體感受是大失所望、憂心忡忡。

大陸全國台企聯表示，面對當前嚴峻複雜的兩岸關係形勢，兩岸同胞的願望與期待非常鮮明，那就是：兩岸要和平、要發展、要交流、要合作，兩岸同胞能夠安居樂業。今年初以來，兩岸關係一度出現了令人欣慰的回暖跡象，馬英九、洪秀柱、夏立言、傅崐萁等人先後率團訪陸，掀起一股兩岸交流的熱潮。與此同時，大陸呼籲儘快全面恢復兩岸客運直航、特別是希望儘快恢復開通天津、西安、海口等30個直航航點，將率先恢復福建居民到馬祖旅遊。這些積極的舉措得到了兩岸民眾的廣泛讚賞。

大陸全國台企聯表示，民心不可違、大勢不可逆。真誠希望民進黨當局能夠順應民意、走兩岸關係和平發展的正道，而不是違逆民意、走挑釁對抗的邪路。出於民族大義與同胞鄉親的切身利益，大陸全國台企聯和廣大台商堅定堅持體現一個中國原則的九二共識，堅定不移地做兩岸關係和平發展的維護者和促進派。