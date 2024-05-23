立法院明天續審國會改革法案，國民黨主席朱立倫今強調，民進黨拚命阻擋國會改革修法，因為未來有調查權後，雞蛋、光電、疫苗採購等弊案被揭露後，就難看了，所以民進黨拚命打、硬幹，甚至騙很多年輕人說這是北京在操控國會，「是北京在操控國會要揭露弊案嗎？」現在變成少數要來霸凌，難道民主是這樣子嗎？

朱立倫今晚出席「第五屆中山政經塾」開幕式活動前受訪表示，國民黨堅定支持所有國軍捍衛中華民國所做的所有努力，國民黨也一定會站在國軍這一邊，一起捍衛中華民國，他也要呼籲對岸珍惜兩岸和平，不要破壞區域安全與和平，共同為區域和平努力，希望對岸能有所節制。

至於是否擔心兩岸兵凶戰危，並導致兩岸ECFA協議中斷，朱立倫直言，相信這次賴清德總統與所有的國安團隊、各部會，都會面對挑戰，包括對於解放軍的軍演，捍衛中華民國以及確保台海安全，都應該提出有效作為。

朱立倫在致詞時批評，今天的民進黨讓大家非常搖頭，執政到現在八年了，到底改變了台灣什麼？過去無論是光電、疫苗、雞蛋，這麼多的弊案，年輕人看了也不爽，結果現在國會要有調查權，結果民進黨拚命打，就怕把資料攤開，弊案被揭露後就難看，很多人就準備去吃牢飯了。

朱立倫表示，國會要有調查權、聽證權，這是前總統蔡英文、民進黨立院黨團總召柯建銘以前的主張，國防部長顧立雄、外交部長林佳龍也喊得很大聲，為什麼現在都違憲？日前他接待來自法國的國會議員，他們都覺得這是很正常的事情，但他們說，民進黨都告訴他們，這是因為共產黨希望國會要有調查權、聽證權，根本是騙人的。

朱立倫強調，透過這些國會改革重點，大家就可以看到什麼是真相，什麼叫認知作戰、什麼叫網路霸凌，什麼叫做這些不公不義，永遠不會讓年輕人知道真相，很多年輕人根本搞不清楚真實是什麼情況，還稱說是黑箱，一條文要表決8次，變成少數要來霸凌，多數要聽他的，難道民主是這樣子嗎？