RIMPAC2022

就在中國宣布對台進行「聯合利劍-2024A」之際，美國海軍太平洋艦隊也宣佈舉行第29屆年度性的2024年環太平洋軍事演習(RIMPAC 2024)，將有包括日本、菲律賓等29個太平洋國家參與，參演人數高達2萬5千人。由於宣布時機正值中共解放軍在台海舉行大規模軍演期間，讓外界認為美國有與中國互別苗頭的用意。

據《美國之音》報導，美軍太平洋艦隊在夏威夷當地時間5月22日宣布進行年度軍事演習時指出，這次演習比上一屆2022年的演習陣容更加擴大，參與者包括29國、40艘水面艦艇、3艘潛艇、14國陸軍部隊、150多架飛機和超過25000名人員參與，時間預定於6月26日至8月2日，相較於2022年的第28屆，其參國家數、艦艇和陸軍部隊數量有所增加。

美國海軍表示，第29屆2024年環太平洋軍演的主題是「夥伴：整合並做好準備」， 強調包容性為核心，促進多國合作與信任，利用軍事相交互操作能力(interoperability)，目標在透過共同訓練和行動，「增強集體力量，促進自由開放的印太地區」。

報導說，參與本屆環太平洋軍演的國家如同上屆般包括美日印澳「四方安全對話」（QUAD）、澳英美三邊安全夥伴關係（AUKUS）的成員國悉數參加，再加上南中國海周邊國家、南太平洋島國東加都參與，不少分析人士認為軍演本身就是在向中國傳遞一個訊息：中國在西太平洋地區的擴張會受到阻止和擊敗。

報導指出，美國曾於2014年和2016年兩度邀請中國參加環太平洋軍演。2018年原計劃迫中國參與，但因為南海主權歸屬問題，美國撤回對中國的邀請。此外，儘管台灣多次表態參與意願，參與本屆環太平洋軍演的29國中仍不包括台灣。分析人士指出，美國主導的環太平洋軍演意在聯合盟友軍事威嚇中國，若邀台灣加入，挑釁中國的意味太濃，除加劇美中緊張情勢，也讓參演的部分盟國感到為難。

美國海軍表示，美軍第3艦隊司令將擔任此次演習的聯合特遣部隊司令，而智利海軍準將阿爾貝托．格雷羅 (Alberto Guerrero) 將擔任聯合特遣部隊副司令，這在環太平洋軍事演習歷史上尚屬首次。此外，日本海上自衛隊少將橫田和司（Kazushi Yokota）也將擔任副司令。

美國海軍發布新聞稿表示，這次演習將增強國際聯合部隊「嚇阻和擊敗主要大國在所有領域和衝突級別的侵略」的能力，但沒有提供今年夏天將舉行哪些演習的具體資訊。