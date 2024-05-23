桃園有人妻「外遇」公司男同事，且兩人還在熱戀中，甚至，還常買男性用品給男同事，她遭到丈夫抓包後，竟直接和丈夫攤牌，表示喜歡男同事且認為在公司最安全，還說對方對她很在乎，只會對她吃醋，每分每秒都想知道她在做什麼，是個「佔有慾很強的星座」。對此，人夫也猜測對方是天蠍座，並說「天蠍很可怕ㄟ，妳怎麼會想要跟天蠍」，也將男同事告上法院；桃園地院審理，認為人妻與男同事僅是互有愛意，難認定有性行為，但仍判男同事害配偶權，應賠償10萬元。

據判決書記載，一名人夫指出與妻子結婚13年育有2子，但某日後開始發現妻子常買男性用品，但並非買給他使用，直到去年1月中旬，又發現妻子和不明男子在講電話，在他的質問下，才得知對方是妻子公司的同事，且兩人已交往有2個月，並於交往期間有發生過性行為，甚至2人還會同時請假一起出遊，他認為對方明知妻子是有夫之婦，卻破壞他的家庭，氣得向妻子同事提告，求償80萬元。

對此，妻子同事否認2人有發生過性行為，且認為人夫拿出來的2人對話紀錄，也無法證明對象是誰，甚至無法證明他有侵害人夫的配偶權，他也說和女方僅是一般同事關係，並無逾越一般同事朋友情誼，且此事發生後，人夫也沒有出現精神上的痛苦。

桃園地院審理，從2人的對話紀錄可見，人夫表示「就像妳講的你們做了那種事情，好，那最起碼我的最低容忍度就是...」，則人妻回應「...我知道你講過兩個，第一個就是不能懷孕，第二個是不能把弟弟帶去跟他們見面」，還說「那他就是只對我會吃醋」、「他占有慾太強，我只能這樣講...」。

人妻也表示，「我不用花錢啊，為什麼交男朋友要花錢」、「我喜歡跟他在公司，公司最SAFE」、「其實他就是因為很在乎妳，在乎到那種...佔有慾很強」，人妻也向丈夫表示「因為如果你不離，我跟他假日放假也不能跟他在一起，所以不是只有你痛苦」，並且反問丈夫「...從離開公司到我睡覺那一刻，他都要知道每一分每一秒在幹嘛...」、「會有點緊迫盯人，我有跟他講過，他就會說，那我不要愛妳啊...」、「他還叫我趕快回家，妳趕快回家，妳老公擔心」。

人夫聽了也反問妻子「那他知道妳已婚還要跟妳在一起」，而人妻則說「我有跟他講如果真的下去的話，彼此都會很那個，他說沒關係，他會等」，並說「反正就是一個星座是佔有慾非常強的那個星座」，此時，人夫則試探說「天蠍，是不是天蠍啦...天蠍很可怕ㄟ，妳怎麼會想要跟天蠍」，後來人夫也得知妻子的同事是38歲天蠍男。

從人夫也拿出行車紀錄器擷圖，證明妻子曾載送該名男同事，甚至還買了麥當勞2份套餐至男同事家，以及購買符合男同事尺寸的鞋子，以及人夫與人妻2人對話紀錄中男同事符合星座和年齡等證據，法官則認為，人妻與男同事僅互有愛意，難以認定有發生性行為，但男同事仍侵害配偶權，應賠償10萬元。可上訴。