上星期，英國國王查爾斯的肖像畫，因為「一片通紅」而引發各種議論，那還只是對畫家的藝術感無法認同；但現在，凱特王妃(Kate)的肖像畫更是一場災難，原因沒別的，就是「完全不像」。

CNN報導，這幅畫是由英籍尚比亞的女藝術家漢娜•烏佐爾 (Hannah Uzor)所創作，將出現在《尚流》雜誌(Tatler)的7月號封面。根據出版社發表的公關聲明，這幅畫是為表現王妃的「力量和尊嚴」。

據雜誌社的說法，該尚像畫是以凱特出席查爾斯登基後，第一次國宴的情景，烏佐爾說，她在創作這幅作品的過程中，有仔細研究了王紀的照片。

作者表示，她繪的是凱特王妃出席查爾斯登基後第一次國宴的造型，讀者是看的出來，但「就是不像」。(圖/路透社)

Princess Kate STOLE THE SHOW at the State Banquet making her tiara debut as the Princess of Wales!

她說：「當你無法親自見到描繪的對象時，只能以照片做為線索，必須查看所有可描繪特徵的東西，並將不同照片中，揭示的人類微妙動作：他們是否有特殊的站姿？頭或手的樣態？有反覆出現相同姿勢嗎？」烏佐爾還透露，凱特最近宣布癌症治療的影片，也是繪圖前的資料。

然而，多數人的評論普遍不高，一言以蔽之：完全不像。

《尚流》雜誌的X平台留言：「這太可怕了，不知何故，我不確定這位藝術家是不是公主的粉絲，但找她來畫王妃顯然是個極糟糕的決定。」

「這看起來一點也不像威爾斯王妃。這太可怕了，完全不尊重。」

另一位網友表示：「我同意繪畫的主題-『力量和尊嚴的情感』，但是，這幅肖像與威爾斯王妃沒有任何相似之處。」

英國《每日電訊報》(The Telegraph)的藝術評論家蘇克(Alastair Sooke)，特別撰文表示，「這幅畫糟糕得令人難以忍受，與其主題沒有任何相似之處。」

他表示，畫技實在太差了「能想的出來還有比這更扁平、毫無生氣的皇室肖像嗎？這就像是婚禮蛋糕上廉價裝飾小人偶一樣拙劣不堪。」

泰晤士報(Times)的皇室新聞編輯曼西 (Kate Mansey) 也難給好評，但她的評論比較收斂。她說：「我不太確定該怎麼說，除了，嗯……」

本月早些時候，查爾斯國王加冕後的第一張官方肖像曝光，也引發類似的討論。英國藝術家喬納森楊 (Jonathan Yeo) 創作的「著威爾士衛隊制服的國王」，火紅的背景似乎幾乎將他整個吞沒，被批評「國王泡在血池裡一樣」，有人將其比作「恐怖電影的海報」。