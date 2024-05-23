路透當地時間22日引述知情人士消息報導，美國飛機製造商波音公司最近幾周，推遲向中國大陸交付飛機，等待中國有關監管部門對飛機駕駛艙語音記錄器（CVR）電池完成審查。

波音在聲明表示，隨著中國民航總局完成檢查25小時駕駛艙語音記錄器電池，該公司正與中國客戶確定新的交付時間。

波音公司指出，美國聯邦航空總署（FAA）已經認證該語音記錄儀系統，該系統能儲存比之前早期版本更多的數據內容，並且已經獲得歐洲監管機構認可。

波音表示：「我們遵從美國航空總署和中國民航總局對這一監管問題的討論」。

路透報導，截至目前，美國航空總署沒有立即對此事做出回應，審查將持續多長時間尚不清楚，也不瞭解其對波音交付目標的影響程度。

據報導，波音在2023年底的一份文件中指出，該公司庫存約有140架737 MAX 8型飛機，其中85架是提供給中國客戶。截至今年4月底，波音已經向中國客戶交付了22架飛機，但由於上述審查，最近幾周，波音尚未向中國客戶交付任何新飛機。

上個月，波音財務長布韋斯特（Brian West）告訴投資者，波音仍預計能「在年底前交付大部分庫存飛機」。報導稱，飛機交付之所以會受到華爾街密切關注，是因為飛機製造商能夠在將飛機交付給客戶時，收回大部分款項。

路透報導，5年前，擔憂737 MAX機型安全問題，中國這一關鍵市場對波音關閉大門。波音737 MAX客機還在全球多國和地區遭停飛近兩年。此後，競爭對手空中巴士不僅不斷擴大市場占比，股價還上漲了25％，而波音股價則下跌了40％以上。

737 MAX停飛影響波音2019年整體表現，與競爭對手空巴在飛機交付量方面的排名逆轉。去年7月，中國三大航空集團（南航、國航、東航）「一口氣」訂購292架空巴飛機，被認為「巨大衝擊」波音公司。

一直到去年底，波音被曝獲得中國航空監管機構一項關鍵批准，被指距離恢復對中國交付737 MAX系列飛機「再近一步」。當地時間1月24日，波音向中國南航交付了自2019年3月以來的首架737 MAX客機，結束該公司最暢銷飛機產品近5年的對中貿易凍結，這也意味著，波音或許能夠向中國交付積壓的飛機訂單。