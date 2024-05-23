本周市場的目光焦點都放在AI霸主輝達的財報，但電影《大賣空》主角本尊、華爾街資深操盤手艾斯曼（Steve Eisman）卻呼籲投資人應該關注蘋果，因為儘管蘋果目前在AI的發展成果仍不明確，但最終勢將成為下一波AI浪潮的大贏家。

艾斯曼21日接受美國財經媒體CNBC訪問時指出，蘋果實際上是隱藏的AI參與者，儘管如今還不完全算是贏家，但最終一定會。

艾斯曼認為，現在大家都在關注晶片和雲端，但是當消費者可以使用的應用程式出現時，他們就會想在手機上使用它。

艾斯曼現在是Neuberger Berman資深投資組合經理，一直看好AI的發展。他表示，輝達與超微（AMD）這類的半導體晶片製造商，是參與目前AI熱潮的最簡單方式，可是以長遠來看，蘋果將成為AI主導軟體的關鍵中心，而蘋果的產品將有巨大的成長空間。

艾斯曼強調，當所有相關的應用程式出現時，他很確定自己會需要新手機、新iPad，甚至新的筆記型電腦，「當這些應用程式問世時，最大的受益者可能是蘋果」，因為蘋果將更新他們所賣的全部產品。