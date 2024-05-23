擁有逾60年廚藝經驗的媽媽莉亞，首度客座「馬可波羅」義大利餐廳，帶來普利亞南義風格手工麵點。(台北遠東香格里拉提供)

南義傳統風味「手工貝殼麵佐番紅花奶油襯義大利香腸」，充滿溫暖的鄉村氣息。 (台北遠東香格里拉提供)

5月25日至26日周末上午10點半義式手工麵廚藝課，由媽媽莉亞親自指導教學， 每位3200元加1成。(台北遠東香格里拉提供)

喜愛義大利美食的饕客有口福了，台北遠東香格里拉館內的「馬可波羅」義大利餐廳，5月22至26日推出「媽媽莉亞駕到 南義風味手工麵」快閃美食活動。業者特邀新加坡香格里拉「瀑布」餐廳義籍經理安德里亞諾．卡爾博蒂 (Andreano Carbotti) 及其父母親來台，呈現多款道地的義大利普利亞風格手工麵；餐廳主廚徐維志也設計多道經典義式佳餚搭配麵點，6道單點麵食每款780元加1成起。

安德里亞諾．卡爾博蒂的母親瑪麗亞．馬泰拉 (Maria Matera)，人稱媽媽莉亞 (Mamma Ria)，是照顧一家6口的家庭主婦，她從14歲開始便繼承了祖母的精湛廚藝，擁有逾60年的料理經驗。媽媽莉亞雖然沒有受過正統的廚藝學校教育，但因為每天用心為家人準備三餐，60年來，她的料理技巧不斷精進，不僅抓住家人的胃，也贏得親友對她深厚的愛戴與尊敬。媽媽莉亞自2018年在新加坡推出多次美食活動，皆廣受好評。

媽媽莉亞的丈夫，米開朗基羅．卡爾博蒂 (Michelangelo Carbotti)，是一位資深侍酒師，擁有10多年的專業經驗。而他們的兒子，安德里亞諾．卡爾博蒂 (Andreano Carbotti)，目前擔任新加坡香格里拉「瀑布」義式餐廳經理，從小在媽媽莉亞充滿愛的廚房裡長大，自幼對烹飪充滿熱情，18歲時開始了廚藝探索之旅，前往義大利、法國、菲律賓和倫敦等地尋找烹飪靈感。對於此次台北之行，媽媽莉亞一家人充滿期待，媽媽莉亞提到希望將家鄉美味帶到台灣，更期待在這段旅程中與台灣民眾分享義大利的人文與飲食魅力。

媽媽莉亞擅長製作義大利南部傳統麵食，僅用新鮮杜蘭小麥麵粉和熱水製作麵糰，再從麵糰手工製作出不同形狀的麵食，麥香十足且充滿嚼勁。她的拿手麵食「手工貓耳朵麵佐蛤蠣及白腰豆」，源自義大利南部普利亞的經典料理，麵點呈小耳朵形狀，特有的凹面容易吸附濃郁醬汁，自製手工麵富有彈性。在配料上，媽媽莉亞選用新鮮蛤蠣、熟成番茄、口感滑潤的白腰豆泥，入鍋拌炒，增添豐富層次感，最後撒上新鮮的義大利巴西里和黑胡椒，簡單調味提升香氣和些許辛辣感，展現義大利料理的精緻與純粹。

另一道南義傳統佳餚「手工貝殼麵佐番紅花奶油襯義大利香腸」，媽媽莉亞將麵糰切塊後，用手指壓下麵糰，形成捲起的荷葉邊，製作出獨特的貝殼形麵食，同樣適合吸附醬汁。這款醬汁以番紅花絲緩慢熬製直到呈現金黃色澤，帶來獨特的芳香與微妙的甘甜，搭配煎至焦香多汁的義大利香腸，其辛辣味與香氣濃郁的番紅花奶油醬完美融合，再撒上刨絲的佩寇里諾羊奶乾酪，淡淡的鹹味與奶香提升味道層次；咀嚼麵體時可感受到手工麵細膩質感和彈性，充滿溫暖的鄉村氣息。

為歡迎遠道而來的嘉賓，「馬可波羅」餐廳主廚徐維志同步設計「義式香料水煮紅鯛魚」、「炭烤美國頂級菲力牛排」等多道經典義式佳餚搭配麵點，3道式午間套餐每位1580元，4道式晚間套餐每位2880元，6道單點麵食每道780元起，均需加1成服務費；另可加價搭配精選酒款。

此外，5月25日和26日周末上午，餐聽還特別加開限量的義式手工麵廚藝課，由媽媽莉亞親自教學，民眾可體驗手做製麵的樂趣，課後可享3道式午間套餐含1杯精選美酒，每位參與者將獲贈自製義大利麵、醬料包與帝馬堤諾蝴蝶麵，每位3200元加1成，須提前預訂。

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