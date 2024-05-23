近年啦啦隊女神輩出，中職台鋼雄鷹旗下「WING STARS」隊員一粒（趙宜莉）從撞臉黑嘉嘉開始受關注，後以球員「葉保弟應援曲」魔性舞步爆紅，成為話題度最高的啦啦隊女神之一。未料，一粒爆紅後卻有人在網上販賣一粒的簽名球來賺暴利，她的雙胞胎姊姊Joy出面澄清，「好多都不像她簽的」，提醒粉絲不要受騙。

一粒雙胞胎親姊提醒球迷粉絲們，網路上很多簽名球都不像一粒本人親簽的，不要受騙。（圖／摘自一粒親姊Joy Threads）

一粒在中職啦啦隊員中脫穎而出，討論度比有最強外援封號的李多慧還要高，有越來越多人進場是為了目睹女神風采，或是想盡辦法拿到她的親筆簽名球；近期臉書社團和蝦皮都出現有人販賣一粒簽名球，每一顆都要價不斐，一粒雙胞胎姊姊Joy昨（22）日在Threads發文，替妹妹一粒澄清了。

Joy發文內容提到，「妹妹說網路上好多在賣的簽名球，看起來都不像他（她）簽的，大家自己注意」底下也引起許多球迷留言，「最好的抵制就是不要買那些不是他（她）簽名的球」、「我都下高雄跑到她面前排隊簽名」、「網路上的圖片比對下來，確實有幾張的起筆和筆觸都不對」、「真的很討厭簽名蟑螂」。

一粒是透過選拔加入台鋼雄鷹旗下啦啦隊「WING STARS」，在春訓熱身賽登場後，就因為跳葉保弟應援曲紅遍職棒圈，還連帶被挖出各種背景資料，她畢業於輔仁大學雙主修織品系和法文系，擁有多益960分的超強外語能力，最驚人的是曾接待我國邦交國史瓦帝尼總理、親王，讓許多網友都超意外。