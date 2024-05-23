基隆市潮境復育公園一帶23日晚間傳出有民眾夜潛失聯，因為現場海象不佳，基隆市消防局出動空拍機透過夜視鏡頭搜尋，並由消防人員在岸邊搜索。（翻攝照片／張志康基隆傳真）

基隆市潮境復育公園一帶23日晚間傳出有民眾夜潛失聯，因為現場海象不佳，基隆市消防局出動空拍機透過夜視鏡頭搜尋，並由消防人員在岸邊搜索。（翻攝照片／張志康基隆傳真）

基隆市潮境復育公園一帶23日晚間傳出有民眾夜潛失聯，因為現場海象不佳，基隆市消防局出動空拍機透過夜視鏡頭搜尋，並由消防人員在岸邊搜索。（翻攝照片／張志康基隆傳真）

基隆市消防局23日晚間接獲民眾報案，表示在潮境公園復育公園附近有民眾潛水失聯，由於海象不佳，消防局出動空拍機及消防人員進行岸際搜索。

23日晚間7時55分，基隆市消防局接獲民眾通報，指在潮境復育公園附近，有一名男子潛水後失聯，請求消防單位協助，消防局獲報後，立即派遣中正分隊及信義分隊並帶上潛水人員及裝備趕往現場。

消防人員趕到現場後，發現因為鋒面過境的緣故，現場海象不佳，潛水人員無法下水搜索。消防局除出動空拍機起飛搜索外，也調派人員在現場附近的岸邊進行搜索。

消防局指出，失聯的男子身高175公分、體重約150公斤左右，在得知搜尋目標的大致體型後，透過空拍機及人員配合，一路從忘憂谷下方的礁石，搜索到飛天掃把後方的堤防，但一直到9時42分，受到海水漲潮影響，在岸邊搜索的消防隊員只得先行上岸。目前消防局仍在現場持續透過空拍機搜尋失聯潛客的下落。