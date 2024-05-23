大陸軍方今天宣布對台展開「聯合利劍-2024A」軍演，台灣及金馬周邊也被納入目標。前空軍副司令、退役中將張延廷示警表示，台灣最危險的就是沒有心防，民眾看來不關心，飯照吃、舞照跳、手機照滑。

主持人盧秀芳23日在中天《盧秀芳辣晚報》節目中問到，從演習突然變成實戰，有沒有可能？張延廷回應表示，由演轉戰，在俄烏戰爭用得非常清楚，在烏克蘭東部19萬人軍隊在那邊演習，也在白俄羅斯，直接就進來了。因為台灣現在的民心最適合由演轉戰，台灣現在是不當一回事、事不關己、隔岸觀火、沒有心防，因為心防卸甲，這是最容易由演轉戰最好的戰術、戰法以及時機。

張延廷接著表示，因為如果有心防，你會警覺，對方的演習規模有多大、用什麼武器、多少的兵力、距離多近？你會非常關心。但現在看來不關心，飯照吃、舞照跳、手機照滑，這個比較危險。

張延廷認為，台灣最危險的就是沒有心防，習慣了，反正就這樣子了，這是非常危險的，因為哪一天木已成舟，兵臨城下，就不得不接受。台灣2300萬民眾正朝著鼓勵大陸由演轉戰，因為沒有警覺，有人甚至認為現在所有的國防是軍人的事情，幾乎跟老百姓不相干。