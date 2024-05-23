立法院審查國會改革法案，17日爆發激烈肢體衝突，21日則二讀通過多個相關法條。綠營見表決難贏，竟號召群眾包圍立院，想重現太陽花。國民黨打臉民進黨害怕面對過去自己提過相關法案外，還舉疫情期間快篩小吃店、疫苗採購等弊案，強調法案通過後，陳時中之流將無所遁形。

「國會改革法案，民進黨在怕什麼？一次看清民進黨反改革醜態！」國民黨臉書18日曾PO出5張圖卡，強調：國民黨版國會改革法案程序透明，但逐條審查時，民進黨團提「40次散會」不願意討論。民進黨林佳龍任立委期間曾經提案國會調查權，如今民進黨害怕面對過去的自己。國民黨提國情報告避免總統神隱，民進黨柯建銘過去曾要求馬英九總統進行國情報告，如今民進黨還是害怕面對過去的自己。

KMT粉專提到，國民黨提藐視國會罪限制國會虛偽陳述，英國、德國、法國、美國，日本、韓國均有訂定「藐視國會罪」，早在1994年民進黨蔡同榮就曾提案修法增訂藐視國會罪，如今民進黨害怕面對過去的自己。最後，「民進黨不敢按照議事規則舉手表決，因為怕輸！」

「民進黨阻礙國會改革，因為怕弊案、謊言將無所遁形！」國民黨23日再發圖文指出，過去弊案發生：「資本額僅200萬元」的小吃團膳公司，承攬金額高達「16.5億元」的快篩試劑採購案，遭質疑是空殼公司後人去樓空。官員質詢時擺爛，「沒有真相」，無人負責。國會改革法案通過後：立法院具有「聽證調查權」，可以調查背後官商勾結的關係人，「官員回應時不可做虛偽陳述」。

還有，因為怕陳時中無法在國會「說謊」，疫情期間時任衛福部長陳時中在國會聲稱「BNT在中國分裝」，但事實上德國BNT很明確的回覆「台灣政府就是在原廠包裝發貨」。該謊言造成民眾恐慌，採購延遲，無人負責。國會改革法案通過後：陳時中會被2萬元以上、20萬元以下罰鍰，「依法追訴其刑事責任」。

此外，疫苗採購「合約遲遲不公佈」，陳時中必須在聽證調查過程，「誠實說明」疫苗採購過程，以及相關價格爭議，若「拒絕提供相關資料」，可能被判處新台幣1萬元以上、30萬元以下罰鍰，得連續處罰。國民黨直言，支持國會改革，就是支持「有真相，更民主」！