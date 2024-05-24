大聯盟24日公布2026年第6屆世界棒球經典賽（WBC）預賽4主辦城市，唯一在亞洲的是日本東京巨蛋，東京巨蛋也是唯一每屆經典賽不缺席的場館；至於中華隊上屆在分組墊底，必須要先從資格賽打起，明年2月有望在台北大巨蛋擔任地主爭取前進會內賽的門票。

經典賽預賽分為4組，包含目前已經確定的16支球隊外，還會有4隊從資格賽脫穎而出的隊伍，而4個主辦城市也在今天公布，分別是A組波多黎各聖胡安席朗畢松球場（Hiram Bithorn Stadium）、B組美國休士頓美粒果球場（Minute Maid Park）、C組日本東京巨蛋、D組美國邁阿密馬林魚球場。

8強於邁阿密、休士頓進行，最後4強決賽則是在邁阿密登場，這也是休士頓首次舉行經典賽，台空人隊老闆克朗（Jim Crane）說：「我們很高興能首次舉辦經典賽，休士頓是座擁有最棒棒球迷的全球化城市，我們很自豪地歡迎世界各地的球迷來到美粒果球場觀看國際賽。」

東京巨蛋從首屆起就不缺席經典賽，也是唯一6屆都參與的場館；邁阿密為第5度舉辦、聖胡安則是第4次，但前1次已是2013年。

資格賽將在明年舉行，而日前有媒體報導大聯盟代表曾派人來台場勘台北大巨蛋，中華隊有機會在資格賽中當地主，對於資格賽相關資訊，大聯盟表示，「有關資格賽的更多資訊將在近期宣布。」