路透報導，大陸計畫收購1.5萬噸鈷，有望使市場供應過剩收窄至2萬噸左右，但還是比2023年的1.6萬噸還多。由供過於求，現貨鈷價徘徊在5年低位。
報導指出，鈷廣泛用於電動車電池、航太、磁石等用途。知情人士透露，大陸國家糧食和物資儲備局計畫購買的部份鈷可能用於軍事設備。然而，大陸庫存商與當地生產商之間尚未達成任何協議。
外媒報導，大陸國家糧食和物資儲備局準備在未來幾個月，收購最多1.5萬噸鈷金屬作為儲備，單次規模為歷來最大（2023年購買8,700噸鈷金屬），每噸收購價介於人民幣（下同）20萬元至22萬元。
路透報導，大陸計畫收購1.5萬噸鈷，有望使市場供應過剩收窄至2萬噸左右，但還是比2023年的1.6萬噸還多。由供過於求，現貨鈷價徘徊在5年低位。
報導指出，鈷廣泛用於電動車電池、航太、磁石等用途。知情人士透露，大陸國家糧食和物資儲備局計畫購買的部份鈷可能用於軍事設備。然而，大陸庫存商與當地生產商之間尚未達成任何協議。
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