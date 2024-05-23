路透報導，大陸計畫收購1.5萬噸鈷，有望使市場供應過剩收窄至2萬噸左右，但還是比2023年的1.6萬噸還多。由供過於求，現貨鈷價徘徊在5年低位。

報導指出，鈷廣泛用於電動車電池、航太、磁石等用途。知情人士透露，大陸國家糧食和物資儲備局計畫購買的部份鈷可能用於軍事設備。然而，大陸庫存商與當地生產商之間尚未達成任何協議。